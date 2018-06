Zomershopping 21 juni 2018

Eeklo organiseert van vandaag tot en met zondag 24 juni de Zomershopping. In de winkelstraten in de binnenstad vind je braderiestandjes, koopjes en gezellige terrassen. Voor de kinderen is er dit weekend animatie en muziek. In heel wat winkels zijn er dit weekend ook mooie prijzen te winnen. (JSA)