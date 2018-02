Zo zal Leopoldlaan er vanaf 2020 uitzien 200 NIEUWE BOMEN EN GROENE BERM MAKEN EINDE AAN GRIJZE N9 JOERI SEYMORTIER

09 februari 2018

02u26 0 Eeklo Het licht staat definitief op groen voor de ombouw van de Leopoldlaan (N9) in Eeklo. Het Vlaams Gewest heeft de nodige 1,1 miljoen euro voorzien voor dit jaar, maar wellicht starten de werken pas na de winter 2018-2019. De grijze drie vakken worden omgebouwd tot twee rijstroken in asfalt. 200 nieuwe bomen moeten voor een groen laaneffect zorgen.

De werken aan de Leopoldlaan hebben nu definitief groen licht gekregen. Ze kunnen ten vroegste in het najaar starten, maar in de praktijk wordt dat wellicht na volgende winter pas, dus begin 2019. De werken zullen een jaar duren en zijn best ingrijpend. "Het dossier van de Leopoldlaan is volop in opmaak bij het Vlaams Gewest", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "De voorziene budgetten van 1,1 miljoen euro zijn in ieder geval vastgelegd voor dit jaar, dus nu zijn we echt vertrokken met het dossier. Vandaag heeft de Leopoldlaan nog drie betonvakken: één rijvak voor elke rijrichting en ook een middenvak. Dat zal omgebouwd worden tot een straat met twee vakken in asfalt. De middenrijstrook verdwijnt. Daardoor is er aan de rand van de Leopoldlaan meer ruimte voor gescheiden fietspaden en voor heel wat meer groenaanleg. We willen van de Leopoldlaan weer een laan maken, zoals de naam het ook zegt. Er moeten enkele oude zieke bomen verdwijnen, maar alles samen zullen ook 200 nieuwe bomen aangeplant worden. Wie vanuit de richting van Maldegem komt, zal op die manier zien dat ze het stadscentrum van Eeklo binnen rijden. Na de werken wordt de Leopoldlaan dan ook omgevormd tot zone vijftig, in plaats van de zeventig die je er vandaag nog mag rijden."





Vooraleer de Leopoldlaan aangepakt wordt, wordt eerst de Brugsesteenweg ernaast vernieuwd. Dat moet nu al gebeuren, want tijdens de werken aan de Leopoldlaan, zal de Brugsesteenweg dienst doen als omleidingsweg. Het verkeer zal dan bijna een jaar lang in één rijrichting langs de werken op de Leopoldlaan kunnen, en in de andere rijrichting de Brugsesteenweg kunnen nemen.





Omleidingsweg

"Deze week zijn aan de Brugsesteenweg ter hoogte van de 'grote Delhaize' de voorbereidende werken gestart aan de nutsleidingen", zegt schepen Christophe De Waele. "Vanaf 9 april tot eind augustus komen daar dan de echte wegenwerken aan de beurt. Van 9 tot 27 april gebeuren de rioleringswerken in het korte stukje tussen de ovonde en het tankstation. De warenhuizen zullen dan vlot bereikbaar zijn komende van de Sint-Jansdreef. Van 27 april tot aan het bouwverlof wordt dan gewerkt van aan het tankstation tot aan de Sint-Jansdreef. In die periode kan je de warenhuizen dan bereiken langs de ovonde. De warenhuizen Delhaize en Tom&Co zullen tijdens de werken altijd bereikbaar blijven. Ook vanuit de Raverschootstraat kan je de warenhuizen gemakkelijk bereiken", aldus De Waele.





Tijdens het bouwverlof zal de Brugsesteenweg tijdelijk opengesteld worden, met een tijdelijke verharding. Over het hele traject van de werken zal dan vertraagd en langzaam verkeer mogelijk zijn. Na het bouwverlof worden de werken afgerond, zodat alles tegen eind augustus van dit jaar klaar moet zijn.