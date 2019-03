Zo zal kinderopvang in oude Sint-Jozefkerk eruitzien: “Binnen zal je niet meer zien dat dit ooit een kerk was” 100 kinderen kunnen er vanaf september elke dag terecht Joeri Seymortier

18 maart 2019

14u08 0 Eeklo De werken aan de ombouw van de oude Sint-Jozefkerk in Eeklo naar een nieuwe kinderopvang, vlotten goed. De vooropgestelde openingsdatum van 1 september moet gehaald worden. Maar hoe ziet een kinderopvang in een oude kerk er eigenlijk uit? De stad Eeklo lanceert nu de eerste simulatiebeelden, waarop je kan zien hoe het wordt.

De Sint-Jozefkerk is een moderne kerk, die binnenin een grote halve ronde was rond het altaar. Al maanden wordt gebouwd en verbouwd in de ontwijde kerk, zodat de kinderopvang op 1 september de deuren kan openen. Op de eerste simulatiebeelden zie je nu ook echt hoe het daar binnenin allemaal moet uitzien.

“De werkmannen zijn momenteel bezig met de houten vloeren in het midden van de oude kerk”, zegt schepen van Kinderopvang Ann Van den Driessche (Open Vld). “In de kerk stonden banken, in halve cirkels. Daar hebben we de houten leuning afgehaald, maar de betonnen basis van de banken hebben we laten staan. Op dat beton komt nu een houten vloer. Dat wordt een soort van podium, dat het nieuwe centraal deel van de kinderopvang zal worden. Daar zullen de kinderen kunnen spelen en ravotten. Wanneer alles klaar is, zal je binnenin eigenlijk niet meer kunnen zien dat dit ooit een kerk was. De Sint-Jozefkerk was natuurlijk ook een zeer moderne kerk, met een aparte architectuur.”

Inspraak buurt

Tegen de zomer wil Eeklo afscheid nemen van de oude kinderopvang De Meibloem en alles verhuizen. Tegen september zou de nieuwe kinderopvang in de oude kerk plaats moeten geven aan zowat honderd kinderen. Het vernieuwde gebouw zal niet enkel de stedelijke kinderopvang worden, maar zal ook kunnen gebruikt worden door de school die net naast de kerk ligt. De kinderen van de school zullen er overdag terecht kunnen voor muzische en plastische opvoeding, en voor alle creatieve uitspattingen. “We hebben de plannen ondertussen ook aan de buurt voorgesteld”, zegt schepen Van den Driessche. “We gaan samen met de buurt een werkgroep oprichten om de buiteninrichting rond de kerk aan te pakken. Dat dossier willen we echt opentrekken, en veel ruimer gaan dan enkel de tuin van de nieuwe kinderopvang. We gaan de hele buurt bekijken, en proberen om een soort gordel te maken tussen de kinderopvang en het speelbos daar in de buurt. Samen met de buurtbewoners willen we de komende weken nadenken over hoe we dat het best zouden doen.”

1.120.000 euro

De Sint-Jozefkerk werd in het begin van de jaren zeventig gebouwd, naar een ontwerp van de architecten Paul Bekaert, Edgard De Decker en Bertrand De Muynck uit Eeklo. De laatste kerkdienst werd er in december 2017 gehouden, en nadien werd de kerk ontwijd. De verbouwingswerken zouden eerst 920.000 euro kosten, maar ondertussen wordt dat al 200.000 euro meer.