Zitstaking voor beter klimaat stelt teleur: slechts 70 van 9.000 schoolkinderen dagen op Oproep van ‘Youth for Climate Eeklo’ valt in dovemansoren Joeri Seymortier

15 maart 2019

14u22 0 Eeklo De groots aangekondigde zitstaking die vrijdagmiddag gehouden zou worden op de Markt van Eeklo, heeft zwaar teleurgesteld. Voor een stad met zowat 9.000 leerlingen en studenten, konden maar een zeventigtal klimaatbetogers warm gemaakt worden. “Kwaliteit is ook bij zoiets vaak belangrijker dan kwantiteit”, klinkt de magere troost.

Op 15 maart vond in meer dan 120 landen de wereldwijde staking voor de toekomst plaats. Ook in Eeklo riep ‘Youth For Climate Eeklo’ op tot een zitstaking op de Markt. Tussen 12 en 13 uur moest de Markt voor het stadhuis vol zitten met kinderen, jongeren en ook volwassenen die bezorgd zijn over onze toekomst. “Met een lunch in de ene hand en een originele boodschap in de andere zullen de jonge Eeklonaren, in navolging van onder andere Greta Thunberg en Anuna De Wever, de markt bezetten tijdens het middaguur als signaal naar de regering”, was het opzet.

Voor een scholenstad met zowat 9.000 leerlingen werd een pak volk verwacht, maar uiteindelijk daagden maar een zeventigtal kinderen en jongeren op. Een tegenvaller, maar dat wil schepen Bob D’Haeseleer (Groen) niet gehoord hebben. “Ik had misschien ook wel wat meer volk verwacht, maar de jongeren die hier zijn menen hun boodschap wel voor de volle honderd procent”, zegt schepen D’Haeseleer. “Kwaliteit is vaak belangrijker dan kwantiteit. En misschien beseft de jeugd van Eeklo ook wel dat er in hun stad al heel veel gebeurt. Wij waren pioniers wat windmolens betreft, en willen dat ook zijn met ons warmtenet. Maar onze stem laten horen voor een beter klimaat, blijft altijd belangrijk.”

Politici overtuigen

Eén van de leerlingen die op de eerste rij zat van de zitstaking, was Louis Geirnaert. Hij is tien jaar en volgt les in leefschool Het Droomschip in Eeklo. “Wij zijn nog jong, dus voor ons is het zeer belangrijk dat er een beter klimaat komt. Wij willen de politici overtuigen dat ze iets moeten doen, anders hebben wij helemaal geen toekomst. Mensen zijn de ozonlaag aan het kapot maken. Dit moet echt stoppen!”

Te veel politiek

Iets verderop aan de bushalte van de Markt zaten enkele stoere jongeren gewoon hun broodje op te eten. Zij lieten de zitstaking helemaal aan zich voorbij gaan. “Wat heeft het nu voor nut om hier in Eeklo op de grond te gaan zitten?”, vroegen die jongeren zich af. “Natuurlijk wil iedereen een beter klimaat, maar de acties van de voorbije weken hebben we ondertussen wel gehad. Het wordt allemaal ook een beetje te veel politiek. Het zijn wij niet alleen die er iets moeten aan doen, maar vooral in de andere hoeken van de wereld dat er iets moet gebeuren”, vinden die jongeren.