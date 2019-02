Ziekenhuiskeuken AZ Alma krijgt grootste onderscheiding Joeri Seymortier

18 februari 2019

09u32 0 Eeklo De ziekenhuiskeuken van het ziekenhuis AZ Alma in Eeklo heeft voor de derde keer op rij de grootste onderscheiding binnen gehaald.

De dienst ‘Voeding en Catering’ van AZ Alma krijgt opnieuw het Autocontrole Certificaat, kortweg de ‘smiley’. Dat wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en is de hoogst mogelijke kwaliteitserkenning die een grootkeuken in een ziekenhuis kan ontvangen. AZ Alma ontving deze ‘smiley’ eerder al in 2012 en 2015, maar nu voor het eerst in het nieuwe ziekenhuis. “Dat is het werk van mijn diensthoofd Griet Dhont, de teamleiders Dominique Haemers, Steven Delabie, Johan Van Houcke en Ann Van Loo, en alle medewerkers’, zegt facilitair manager hoteldiensten Veerle Schaubroeck.

