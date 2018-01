Ziekenhuis experimenteert met virtuele bril 19 januari 2018

Eeklo Ziekenhuis AZ Alma uit Eeklo heeft gisteren als eerste ziekenhuis in België geëxperimenteerd met een virtuele bril bij patiënten.

Bedoeling was dat patiënte Tiny Pieters (37) uit Maldegem de virtuele bril zou opzetten en op die manier thuis haar dochter Chelsea (13) gewoon aan de keukentafel zou zien. Bij de dochter thuis staat een 'VR-iendje' met daarin een camera die 360 graden kan draaien. Als Tiny op het ziekenhuisbed met haar hoofd draait, dan kan ze door haar bril haar eigen woonkamer en haar dochter zien. En de twee zouden tegen elkaar kunnen praten. De internetverbinding aan het thuisfront bleek te zwak, waardoor de verbinding gisteren tijdens het grote proefproject niet lukte. "Jammer, want na zeven weken mis ik het thuisfront heel erg", zegt Tiny.





Directeur Rudy Maertens van AZ Alma: "Met deze virtuele bril willen we de patiënten virtueel samenbrengen met de mensen thuis, en hen zo beter laten voelen. Wij willen innovatief zijn, en zijn het eerste ziekenhuis die dit test. We ontdekken zo ook duidelijk de kinderziektes. Hier moet verder aan gesleuteld worden vooraleer we dit in het ziekenhuis zullen invoeren", besluit Rudy Maertens. (JSA)