Zestiger betrapt bij fietsdiefstal Wouter Spillebeen

06 september 2018

17u24 0 Eeklo Een 60-jarige man uit Eeklo is betrapt toen hij donderdagvoormiddag aan een geparkeerde fiets stond te morrelen in Boelare.

Rond 11.30 uur verwittigde een buurtbewoonster de politie toen ze zag hoe de man de sleutel van de fiets wegnam. Een interventieploeg kon de man iets later aantreffen in het centrum van Eeklo. Hij bekende de diefstal. Vermoedelijk wilde hij later terugkeren om de fiets zelf te stelen.