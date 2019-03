Zes camera’s leggen gemeenteraad Eeklo voortaan vast op beeld Joeri Seymortier

15 maart 2019

13u37 0 Eeklo Maar liefst zes camera’s zullen vanaf maandag 18 maart elke maand de gemeenteraad van Eeklo filmen en vastleggen op beeld.

De gemeenteraad zal voortaan live te zien zijn op de website van de stad Eeklo. Achteraf zal je ook de beelden kunnen raadplegen, netjes verknipt per agendapunt. Zo kan je gemakkelijk de discussie herbeleven, die gevoerd werd over punten die jou interesseren.

“We werken voor de live streaming van de gemeenteraad samen met de regionale televisie AVS”, zegt schepen van ICT Christophe De Waele (Open Vld). Het nieuwe project past in hat jaarcontract dat Eeklo met AVS heeft. “De gemeenteraad van 18 maart wordt voor het eerst met zes camera’s vastgelegd en live gestreamd naar het Youtube-kanaal van de stad Eeklo op http://www.eeklo.be/eekloTV. De gemeenteraad is dus live te volgen van thuis uit. Zo willen we de kloof tussen politiek en burger kleiner maken en stellen we iedereen in staat de gemeenteraadszitting te volgen. Via de stadswebsite zal nadien de agenda van de gemeenteraad raadpleegbaar zijn. Naast de tekstuele stukken zullen ook de beelden van agendapunt te bekijken zijn. Daarmee wordt Eeklo koploper in de regio wat de openbaarheid van de gemeenteraad betreft.”

Ook het meubilair in het Stadskantoor wordt vervangen. De gemeenteraadsleden zullen voortaan in een rond forum debatteren. Gemakkelijker om te discussiëren, en meteen ook meer ruimte voor het publiek.

