Zebrapad in buurt van spoorwegovergang 12 mei 2018

Het licht staat eindelijk op groen voor de aanleg van een zebrapad in de buurt van de spoorwegovergang, aan Boelare en Blommekens in Eeklo.





"De stad is al langer vragende partij voor een zebrapad en een gemarkeerde fietsoversteekplaats, maar de Vlaamse overheid hield de boot wat af", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "Op mijn vraag zijn er nieuwe tellingen gebeurd, en nu is de aanleg van een zebrapad toch verantwoord. Het zebrapad komt niet in het verlengde van het fietspad langs de spoorweg, maar zal bereikbaar zijn via een kleine asverschuiving van enkele meters. Zo willen wij een duidelijk signaal geven dat voorzichtigheid geboden blijft. Waarom AWV eerst niet mee wou? Vooral omdat het markeren van een fietsoversteek op deze plaats een vals gevoel van veiligheid kan geven. Fietsers hebben geen voorrang en moeten stoppen voor de wagens."





De stad bekijkt ook of er op die plaats een mobiel snelheidsbord geplaatst kan worden, zodat hardrijders geconfronteerd worden met hun overdreven snelheid. (JSA)