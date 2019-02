Zaterdag wordt afscheid genomen van Firmin (76) Jeffrey Dujardin

18 februari 2019

16u57 6 Eeklo Firmin Poelman (76), die vrijdagnacht om het leven kwam bij een spijtig ongeval, wordt zaterdag begraven in Eeklo. De man was een zeer gekend en geliefd figuur in Eeklo, en een superfan van Wendy Van Wanten.

Firmin kwam vrijdagnacht om het leven bij een verkeersongeval aan de markt in Eeklo. De man wou de baan oversteken, maar werd gegrepen door een wagen. Hij overleed ter plaatse. Firmin was gekend als een superfan van Wendy Van Wanten. “Hij volgde mij al toen ik nog Iris was, en Wendy Van Wanten nog niet geboren was”, reageert de zangeres geëmotioneerd. “De laatste tijd kon Firmintje moeilijker stappen, maar toch kwam hij nog regelmatig naar mijn optredens.”

Wie wenst, kan Firmin begroeten in het funerarium van Smet Uitvaart, Tieltsesteenweg 26 in Eeklo. Dit kan elke dag van 15.00 tot 18.30 uur. De plechtige uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Dekenale Kerk Sint-Vincentius op zaterdag om 10 uur op de Markt in Eeklo. Hierna volgt de crematie in Lochristi en de inzetting van zijn urne in het columbarium op de bomenbegraafplaats van Eeklo in familiekring.