Zaterdag gratis paaseieren zoeken in opvangcentrum Pokmoere Joeri Seymortier

15 april 2019

11u38 0 Eeklo Op zaterdag 20 april zijn alle kinderen van Eeklo en omstreken welkom om mee te komen zoeken naar paaseieren op de site van het opvangcentrum Rode Kruis in de Pokmoere in Eeklo.

Vanaf 13.30 uur is het lachen geblazen met Clown Tyno en zijn vrolijke meespeelshow met circus en ballonnen. Na de show komt de paashaas en kunnen de kinderen eieren zoeken. Nadien is er nog chocolademelk. Toegang is gratis, maar inschrijven voor 18 april op integratie.oceeklo@rodekruis.be of 09/376.78.60.