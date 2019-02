Zaterdag eerste Repair Café van 2019 Joeri Seymortier

13 februari 2019

08u35 0 Eeklo Op zaterdag 16 februari wordt in Eeklo het eerste Repair Café van het nieuwe jaar gehouden.

Je kan met al je kapotte spullen van 9.30 tot 12 uur terecht in wijkcentrum De Kring, Zuidmoerstraat 136 in Eeklo. Op elk Repair Café zijn er herstellers voor elektrisch materiaal, elektronica, juwelen, textiel en kleren. Op de edities van 16 februari, 27 april, 22 juni en 26 oktober is er ook fietsherstel. Nieuw is dat op deze dagen ook de politie present zal zijn om fietsen te registeren. Langskomen enkel voor registratie is mogelijk.

Info: www.deverstelling.com of www.facebook.com/RepairCafeEeklo.