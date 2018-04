Zandvleuge pas open op 18 mei 28 april 2018

02u35 0

De werken in de Zandvleuge in Eeklo zullen langer duren dan gedacht. Sinds donderdag 22 februari zijn de rioleringswerken in de Zandvleuge bezig, in het deel tussen de Blommekes en de Stuifzandstraat. De werken moesten nu ongeveer afgerond zijn, maar de aannemer heeft vertraging opgelopen. De opening wordt nu pas gepland op vrijdag 18 mei. (JSA)