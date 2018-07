Zakkenrollers riskeren twee jaar cel 05 juli 2018

02u42 0

Drie Bulgaarse personen staan terecht voor verschillende feiten van zakkenrollerij in Colruytfilialen, verspreid over Vlaanderen. Volgens het parket leidden twee van de beklaagden klanten in de Colruyt telkens af. Ondertussen moest een minderjarig meisje de portefeuille van het slachtoffer stelen. Nog een derde beklaagde zou telkens de chauffeur geweest zijn. De feiten vonden ook plaats in de filialen in Eeklo, Zelzate en Ertvelde. De politie vond de zakkenrollers via de nummerplaat. Ze staan bekend in het buitenland voor gelijkaardige feiten. Het parket eist voor de twee dieven en de chauffeur twee jaar cel. De minderjarige staat niet terecht voor de correctionele rechtbank. Het vonnis klinkt morgen. (OSG)