Zakenman Carlos Huysman (81) overleden: “Een man waar je letterlijk en figuurlijk kon op bouwen” Uitvaart op zaterdag 29 december om 11 uur in Eeklo Joeri Seymortier

20 december 2018

18u23 0 Eeklo Zakenman Carlos Huysman uit Eeklo is overleden. De man geldt als één van de bekendste ondernemers in de stad, en werd 81 jaar. De Huysmangroep heeft de voorbije decennia duizenden woningen en appartementen gebouwd in het Meetjesland en de rest van Vlaanderen. Maar bovenal was Carlos ook een echte familieman.

Het was vader Leon Huysman die de kiem plantte van wat vandaag de succesvolle zakengroep Huysman is. Halfweg de jaren vijftig werd in de Stationsstraat in Eeklo C&J Huysman opgericht, een kantoor voor wat in de volksmond verzekeringen en geldplaatsingen genoemd werd. Het Huysman Zakenkantoor werd in 1969 opgericht en in de jaren zeventig volgden Huysman Bouw en ook Ramaco, voor de productie van ramen. In de jaren negentig volgden onder het bewind van Carlos Huysman ook nog Huysman Promoties en Huysman Properties.

Maar nog meer dan een goed zakenman, was Carlos Huysman ook een familieman. “Pa heeft altijd alles gedaan om de familie bijeen te houden”, zegt zoon Peter Huysman. “Veertig jaar geleden is zijn broer Luc overleden, en toen heeft hij ook zijn kinderen opgevangen. Pa heeft ons de knepen van het vak geleerd. Niet alleen van het werk, maar van alles wat we doen in ons leven. Onze familie hangt enorm aan mekaar. Pa kwam elke week nog wel eens binnen op het bedrijf. Dat gaan we missen.”

Familiebedrijf

Burgemeester Koen Loete (CD&V) kende Carlos Huysman persoonlijk, en mocht hem in 2009 nog de lifetime achievement award overhandigen op de Theo’s. Dat is een prijs voor mensen die een indrukwekkende carrière achter de rug hebben. De hele Huysmangroep stelt 175 werknemers en zowat 70 onderaannemers te werk. Ondertussen werden ongeveer 6.000 woningen en appartementen gebouwd. “Carlos Huysman was een man waar je huizen op kon bouwen: letterlijk en figuurlijk”, zegt burgemeester Loete. “Hij was zonder twijfel een van de belangrijkste ondernemers in onze stad. Hij heeft zelf 47 jaar in zijn bedrijf gewerkt, en heeft daar een fantastisch verhaal geschreven. Hij heeft getoond dat je een familiebedrijf zeer sterk kan uitbouwen, tot een belangrijke speler in de markt. Carlos Huysman was een zakenman, en ook een gentleman. Ook sociaal was hij zeer actief, onder andere in de Rotary van Eeklo en als voorzitter van de Immobiliënkamer Oost-Vlaanderen. Zijn grote hobby was altijd golf spelen. Ik ben blij dat we de man in 2009 nog die hulde op de Theo’s hebben kunnen geven.”

Uitvaart

De uitvaart van Carlos Huysman wordt gehouden op zaterdag 29 december om 11 uur in de dekenale kerk Sint-Vincentius, in het centrum van Eeklo. Carlos was de man van Lieve De Zutter. Samen kregen ze drie kinderen: Peter, Kathleen en Dominique. Er is gelegenheid om de familie persoonlijk te condoleren, achteraan in de kerk, en dat vanaf 10.20 uur.