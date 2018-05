Yeti blaast vijf kaarsjes uit met gratis feest 17 mei 2018

02u50 0 Eeklo Yeti Eeklo begon vijf jaar geleden met de indoor karting en viert dat op vrijdag 18 mei met het gratis evenement 'Night of the Kart'.

Het is vijf jaar geleden dat de bekende ijspiste van de Yeti langs de Leopoldlaan in Eeklo uitgebroken werd, en vervangen werd door een indoor karting. "In die vijf jaar hebben we hier al 37.000 unieke racers mogen verwelkomen", zegt Gunther Himschoot. "We willen dat vrijdagavond vieren. Behalve grote prijzen voor de racers, waaronder een jaar gratis karting, bedanken wij onze klanten met gratis optredens van Ace and The Jokers, Slippery People en twee live dj's. We bouwen een feesttent voor 1.000 festivalgangers en maken er een echt feest van", zegt Himschoot.





Mexicaanse wraps

"We hebben ook enkele foodtrucks waar onze feestvierders kunnen genieten van pasta en Mexicaanse wraps. Binnen serveren we de splinternieuwe Yetiburger. Er is een viproom voor bedrijven, maar wie wil kan ook zo'n vipkaarten kopen", aldus Gunther Himschoot.





De optredens beginnen om 19.30 uur met Slippery People. Om 20.30 uur begint het concert van de Meetjeslandse coverband Ace and the Jokers. Om 22.30 uur draait dj 69 en vanaf middernacht is het aan dj Semmer. De races van de karting lopen van 19 uur tot middernacht.





Vooraf inschrijven

Voor de races kan je beter op voorhand inschrijven op www.yeti-eeklo.be/tickets.





(JSA)