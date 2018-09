Woord tegen woord: werd jonge vrouw uit Eeklo verkracht of niet? Parket wil celstraf van twee jaar Sam Ooghe

03 september 2018

11u13

Bron: Eigen info 0 Eeklo Een 25-jarige man uit Eeklo staat terecht omdat hij vorig jaar een jonge vrouw verkracht zou hebben. Hij riskeert 2 jaar cel. Volgens de beklaagde was er zeker sprake van toestemming, maar daarmee is het parket niet akkoord.

Beide partijen vragen het voordeel van de twijfel. Zoals wel vaker bij verkrachtingszaken, is het niet eenvoudig om aan objectief bewijsmateriaal te komen. De beklaagde en het vermeende slachtoffer, die allebei een relatie hadden met een andere persoon, stuurden al een tijdlang sms’jes, soms seksueel getint. In december vorig jaar spraken ze af bij de vrouw thuis.

“Daar werd het gezellig”, schetst de advocate van de man, deze ochtend voor de Gentse correctionele rechtbank. “Ze kropen samen op het fleecedekentje, en mevrouw verzette zich niet toen ze kusten. Tijdens de seks begon ze te aarzelen en huilen, en dan is het ook meteen gestopt. Er was toestemming, en meneer heeft meteen zelf opgehouden.”

Arbeidsongeschikt

Een verhaal dat de burgerlijke partij tegenspreekt. Volgens advocaat Marnix Moerman was er geen toestemming. “De seksueel getinte sms’jes kwamen vooral van de man. Volgens ons heeft mijn cliënte een grens gesteld, heeft ze de man proberen wegduwen, maar dat was fysiek onmogelijk. Na de feiten barstte ze ook in huilen uit, en uit het doktersverslag blijken enkele blauwe plekken en schade op intieme plekken. Dit niet zomaar een avontuurtje: mevrouw was zelfs arbeidsongeschikt.” De vrouw vraagt een schadevergoeding.

“Er is veel twijfel in deze zaak, niets staat vast”, besluit de verdediging, die de vrijspraak vraagt. “Enkel dat ze seksuele betrekkingen hebben gehad, is zeker. De rest is gebaseerd op vermoedens en hersenspinsels, meer niet.” De beklaagde riskeert 2 jaar cel, eventueel deels met uitstel. Het vonnis volgt over enkele weken.