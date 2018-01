Woning kopen in huiselijke sfeer 30 januari 2018

02u47 0 Eeklo Era Vastgoed Ryckaert in Eeklo is verhuisd van de hoek van de Boelare met de August Van Ackerstraat naar de Boelare 67. Met een nieuw concept dat niet meer als een kantoor aanvoelt.

Wie het kantoor van Era binnenstapt heeft eerder het gevoel van in een gezellige woonkamer terecht te komen, in plaats van in een kil kantoor. "Na twaalf jaar op de hoek van de Boelare en de August Van Ackerstraat, was het tijd voor een nieuw verhaal", zegt Isabel Thuys. "We huizen nu in het pand Boelare 67, waar tot voor kort bandagist Piet Vertriest zat. We hebben niet alleen een veel ruimer kantoor, maar ook een gezelliger kantoor. We willen een soort woonkamergevoel creëren. Het is belangrijk om de mensen een goed en aangenaam gevoel te geven, bij een van de belangrijkste beslissingen in hun leven. Voor de inrichting werd dan ook gekozen om een warme en huiselijke sfeer te creëren , zodat mensen zich direct thuis voelen." (JSA)