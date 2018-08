Wissel op Herbakkersfestival door sterfgeval 08 augustus 2018

De organisatoren van het Herbakkersfestival in Eeklo moeten voor komend weekend noodgedwongen een wissel doorvoeren in de programmatie. Door een sterfgeval in de familie moeten Flamingods hun optreden op het Canadaplein op zaterdag 11 augustus annuleren. Ze worden vervangen door Vanishing Twin.





Dit weekend begint het rustige deel van het Herbakkersfestival, om dan volgend weekend volledig open te barsten. "Tijdens het eerste weekend van het Herbakkersfestival programmeert muziekclub N9 ontdekkingsconcerten in de intieme setting van het Canadaplein", zegt Bert Cambier. "De drie bands die op zaterdag 11 augustus op het Canadaplein optreden hebben minstens één ding gemeen: tijdens hun shows kan je muzikaal trippen. Op zondag 12 augustus staat jazz in al zijn geuren en vormen centraal."





Info: www.herbakkersfestival.be.





(JSA)