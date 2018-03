Wissel aan top Beweging.net 06 maart 2018

02u50 0

Beweging.net Eeklo heeft na 28 jaar een nieuwe voorzitter. Danny Smessaert (59) geeft de fakkel door aan Filip Smet (29).





Het einde van een tijdperk, want Danny Smessaert was sinds 1990 voorzitter van beweging.net Eeklo, het vroegere ACW. "We zijn Danny dankbaar voor meer dan een kwarteeuw aan engagement" zegt zijn opvolger Filip Smet. "Danny kreeg dan ook een gepast geschenk mee naar huis als dank voor deze jarenlange inzet."





Filip Smet studeerde Economische Wetenschappen en Europese Unie-studies aan de UGent. Hij is adviseur klimaat en lucht op het kabinet van minister Joke Schauvliege en sinds 2013 gemeenteraadslid voor CD&V+ in Eeklo. Beweging.net is het netwerk van organisaties binnen de christelijke arbeidersbeweging en overkoepelt ACV, CM, OKRA, Femma, KWB, Pasar, Samana en KAJ. (JSA)