Winkelstraat Boelare vindt tweede adem DRIE LEGE PANDEN WORDEN GEVULD EN NIEUW COMITÉ SHOPPING BOELARE JOERI SEYMORTIER

18 juli 2018

02u37 0 Eeklo De Boelare in Eeklo vindt eindelijk haar tweede adem als winkelstraat. Na de leegloop is de heropleving nu duidelijk ingezet. Drie lege winkelpanden worden binnenkort ingenomen en vier jonge ondernemers blazen het comité van Shopping Boelare nieuw leven in. "We willen iedereen duidelijk maken dat het in de Boelare uniek shoppen is", klinkt het.

De Boelare in Eeklo heeft geen gemakkelijke jaren achter de rug. Tien jaar geleden was het dé winkelstraat van Eeklo, en hield Shopping Boelare onder andere de legendarische Shoppingtoer waaraan toen 750 Eeklonaars deelnamen. Maar de laatste jaren ging het wat minder en kwamen er ook in de Boelare meer winkels leeg te staan. Intussen zijn er heel wat sterke nieuwe zaken begonnen en binnenkort worden nog eens drie nieuwe panden ingevuld. In de vroegere Krokettenbar van Daphné Aers komt een nieuwe horecazaak. Het pand waar vroegere schoenenzaak Sofie zat, wordt een winkel in de sector van de natuurvoeding. En het vroegere Morfuis wordt weldra een Immotheek.





Nog een opsteker is de heropstart van het comité Shopping Boelare. Deze keer getrokken door vier jonge vrouwelijke ondernemers. Evelien van Coiffee, Jo van Happy Hippo, Nele van De Witte Zwaan en Barbara van Willems-Verselder willen alle handelaars uit de straat weer als één team aan mekaar doen klitten. "Onder leiding van wijlen Didier Rotsaert zijn er vroeger in de Boelare sterke dingen gebeurd", zegt Jo Permentier. "De winkels van de Boelare waren toen samen één sterk team, en daar werd iedereen beter van. Wij willen de Boelare nu opnieuw op die manier op de kaart zetten. Iedereen moet weten dat het uniek winkelen is in de Boelare. Wij hebben hier meer dan twintig handelaars. In de Boelare zie je geen enkele keten, maar vind je enkel unieke en originele zelfstandigen."





Solidariteit

Alle handelaars hebben nu al op eigen initiatief groene bamboe voor de deur gezet, zodat de winkelstraat al iets gezelliger oogt. Er is ook een sticker en logo om de Boelare als unieke winkelstraat te promoten. "We willen ook samen acties op poten zetten", zegt Nele Vanden Berghe. "We gaan rustig beginnen en samen deelnemen aan de Dag van de Klant. Volgend jaar is het de bedoeling om de straat eens volledig af te sluiten, en ook zelf voor een groot evenement te zorgen in onze winkelstraat."





De oude garde van de Boelare is blij dat er vier jonge vrouwen gevonden zijn die de kar weer trekken. "De solidariteit was de voorbije jaren soms ver te zoeken. Het is fantastisch dat vier jonge onderneemsters Shopping Boelare nieuw leven in blazen. Als groep sta je altijd sterker", zegt Frankie Neerinck.