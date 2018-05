Wieler- en voetbalbeurs 04 mei 2018

Op zaterdag 5 mei kan je in Eeklo naar de tiende editie van de wieler- en voetbalbeurs in de sporthal van Eeklo. Meer dan zestig standhouders uit België, Nederland, Frankrijk en Duitsland komen langs. Op de beurs worden publiciteits- of persfoto's, tijdschriften en boeken, voetbal- en wielertruitjes of andere verzamelobjecten aangeboden. De beurs loopt van 9 tot 12.30 uur. Kaarten: 2 euro. Info: 0494/87.26.62 of markvanhamme@hotmail.com. (JSA)