Wie wil politiek bloed? Gemeenteraadsleden willen samen bloed geven Joeri Seymortier

18 maart 2019

10u02 0 Eeklo De gemeenteraadsleden van Eeklo worden opgeroepen om samen het goede voorbeeld te geven, en bloed te geven aan het Rode Kruis.

Het is gemeenteraadslid Hilde Lampaert (N-VA) die haar collega’s probeert warm te maken. Zij hoopt dat alle gemeenteraadsleden bij de eerstvolgende bloedinzameling in Eeklo samen bloed gaan geven. “Al moet ik er meteen aan toevoegen dat ik zelf geen bloed mag geven. Ik heb een bypass gehad om af te vallen, en dan is bloed geven niet meer mogelijk”, geeft Lampaert eerlijk toe.

Ook Nathalie De Coster (N-VA) neemt het op voor de bloedgevers van Eeklo en omstreken. Vandaag gebeuren de bloedinzamelingen in Kubiek en Sint-Jozef, maar dat is volgens De Coster niet ideaal. Zij vindt dat de stad gratis een zaal zoals De Herbakker ter beschikking moet stellen voor het Rode Kruis. “Niet zo gemakkelijk”, reageert schepen Isaura Calsyn (Groen). “We moeten eerst en vooral de beschikbare data controleren. Als we de zaal gratis ter beschikking stellen voor het Rode Kruis, zullen ook andere verenigingen bij ons aankloppen.”