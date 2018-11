Werken Waaistraat: baan tussen Eeklo en Kaprijke gaat dicht Joeri Seymortier

24 november 2018

11u52 0 Eeklo Vanaf maandag 26 november tot midden december wordt gewerkt in de Waaistraat in Eeklo. De baan tussen Eeklo en Kaprijke gaat dicht.

Maandag starten werken in de Waaistraat, in opdracht van Eandis. Er worden kabels aangelegd voor de aansluiting van de windmolens die geplaatst worden aan de noordzijde van de N49. “De werken worden in drie fases uitgevoerd, waarbij in elke fase een deel van de Waaistraat afgesloten wordt”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Hierdoor is verkeer tussen Eeklo en Kaprijke niet mogelijk via de Waaistraat. Er is een omleiding voorzien via Bentille langs de Peperstraat, Kleemhoek, Moerstraat, en de Molenstraat.”

Elke fase zal ongeveer een week in beslag nemen. In de eerste fase wordt de Waaistraat afgesloten tussen Molenstraatje en Centrum De Waai, in de tweede fase tussen het Galgestraatje en het Sint-Vincentiusstraatje, en in de derde fase tussen de Peperstraat en het Sint-Vincentiusstraatje. Doorgang voor fietsers en lichte bromfietsers blijft mogelijk. Ook Observatiecentrum De Waai blijft bereikbaar.