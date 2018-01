Werken Nijverheidskaai starten vroeger 02u36 0

De werken op de Nijverheidskaai in Eeklo zullen niet eind februari starten zoals eerst gepland, maar wel al op maandag 22 januari.





Gisteren kon je in onze krant lezen dat er in Eeklo heel wat werken gepland staan, onder andere in de Peperstraat en de Zandvleuge. "De werken aan de Nijverheidskaai worden ondertussen vervroegd, met start op maandag 22 januari", zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). "De werken zullen er twee maanden duren. De Nijverheidskaai wordt, ter hoogte van het kruispunt met de Tieltsesteenweg, afgesloten voor rioleringswerken. Het verkeer op de Tieltsesteenweg zal afwisselend over één rijstrook kunnen rijden."





De Nijverheidskaai wordt tijdens de werken doodlopend vanaf de Slachthuisstraat. Er is een omleiding via de Slachthuisstraat en de Korte Moeie. Info: www.eeklo.be.





