Werken Brugsesteenweg tot eind deze maand Joeri Seymortier

04 september 2018

16u35 4 Eeklo De werken in de Brugsesteenweg in Eeklo zullen later eindigen dan voorzien. Het wordt zeker eind september.

De laatste fase van de werken start op woensdag 5 september, en zal duren tot het einde van deze maand. De voorbije dagen werden op sociale media heel wat vragen gesteld over het verder verloop van de werken in de Brugsesteenweg. “In de laatste fase wordt gewerkt tussen de ovonde en het tankstation”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “De afrit van de ovonde wordt dan ook tijdelijk volledig afgesloten. Het winkelcomplex met onder andere de Delhaize is dan bereikbaar via de Sint-Jansdreef. Ook de fietsers die naar het winkelcentrum willen, moeten zo rijden.”

De Brugsesteenweg moet ook nog één dag volledig dicht. “Voor het plaatsen van de laatste laag asfalt van de rijweg en het fietspad, over de volledige werfzone, zal eind september de straat nog één dag volledig afgesloten worden. De exacte datum zal vooraf meegedeeld worden op infoborden langs de weg”, zegt schepen De Waele nog.