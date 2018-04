Werken Brugsesteenweg starten maandag 05 april 2018

De echte wegenwerken in de Brugsesteenweg in Eeklo starten op 9 april. Er wordt gewerkt tot eind augustus. De voorbije maanden werd al gewerkt aan de nutsleidingen en was er verkeershinder in de Brugsesteenweg. Vanaf maandag gaat het een versnelling hoger. "De eerste week wordt gewerkt op het kruispunt van de Sint-Jansdreef en de Brugsesteenweg", zegt schepen van OpChristophe De Waele (Open Vld). "Van maandag tot en met 13 april wordt gewerkt aan de waterleiding. De Brugsesteenweg wordt doodlopend voor wie komt van de Ringlaan. De handelszaken zijn bereikbaar via de ovonde. Er is een omleiding via de Brugsesteenweg, R43 en Leopoldlaan, en via de Désiré Goethalsstraat, Raverschootstraat en de Galgenstraat."





Van 16 april tot en met 4 mei zijn er rioleringswerken tussen de ovonde en het tankstation. De handelszaken zijn dan enkel bereikbaar via de Sint-Jansdreef. Fase drie loopt van 7 mei tot de start van het bouwverlof op 15 juli. Dan wordt gewerkt tussen het tankstation en de Sint-Jansdreef. Dan zal je moeten omrijden en de winkels bereiken via de ovonde. "Tijdens het bouwverlof zal de Brugsesteenweg opengesteld worden met een tijdelijke verharding. Dan is langzaam verkeer mogelijk. Vanaf 6 augustus tot eind augustus worden de werken tussen ovonde en tankstation afgerond. De handelszaken zijn dan bereikbaar via de Sint-Jansdreef." (JSA)