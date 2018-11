Werken aan nieuwe fietsbrug naast Balgerhoekebrug starten volgende week Joeri Seymortier

13 november 2018

12u00 2 Eeklo Volgende week start de vernieuwing van het dienstbrugje naast Balgerhoekebrug, op de grens van Eeklo met Adegem.

De passerelle naast de Balgerhoekebrug werd eind 2016 afgesloten voor fietsers en voetgangers omdat het brugje niet veilig meer was. Fietsers moeten nu tussen de wagens over het brugje en dat is gevaarlijk, maar er komt een nieuw zijbrugje.

“De voorbereidende werken starten in de week van 19 november”, zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg. “Eerst worden de leuningen van de passerelle verwijderd. Een week later wordt het brugje weggehaald. Aansluitend voert de aannemer betonwerken uit aan de dragende constructie. Die werken zullen tot het einde van dit jaar duren. Na de betonwerken is er een uithardingsperiode van enkele weken ingelast. Ondertussen worden de stalen liggers in het staalatelier verder afgewerkt. Tijdens de krokusvakantie, begin maart 2019, wordt het dienstbrugje teruggeplaatst. Kort daarna kunnen fietsers en voetgangers er opnieuw gebruik van maken.”

Van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 november en vermoedelijk ook van maandag 4 maart tot en met vrijdag 7 maart zal de Balgerhoekebrug afgesloten worden.