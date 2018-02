Werftoilet in brand gestoken 23 februari 2018

02u48 0

De hulpdiensten van Eeklo hebben gisterennacht om 4.30 uur een bijzondere melding binnengekregen: een mobiel werftoilet in de Raverschootstraat stond in brand. Volgens de eerste aanwijzingen lijkt de brand te zijn aangestoken, meldt politiewoordvoerder Marino Longeville van zone Meetjesland-Centrum. Er is wel nog geen vermoeden naar de daders. (OSG)