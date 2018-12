Werfdiefstal aan Tieltsesteenweg: 1000 euro aan materiaal gestolen Jeffrey Dujardin

13 december 2018

Aan het kruispunt van Moeie met de Tieltsesteenweg in Eeklo hadden dieven vorige nacht een werf in hun vizier. De dieven stalen negen collectoren vanaf de werp van een gebouw in aanbouw, de collectoren werden één voor één losgekoppeld en afgesneden. In totaal werd er voor 1000 euro aan materiaal gestolen. De lokale politie van politiezone Meetjesland Centrum is een onderzoek gestart.