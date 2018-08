Wereldwinkel moet noodgedwongen verhuizen 30 augustus 2018

02u31 0

De Oxfam Wereldwinkel van Eeklo moet noodgedwongen verhuizen. Het pand in de Boelare wordt verkocht, en daardoor moeten de vrijwilligers van de Wereldwinkel er ten laatste op 31 december uit. De vrijwilligers zoeken nu volop naar een nieuw geschikt onderkomen in het centrum van de stad.





"Het pand waar we nu zitten wordt verkocht, dus moeten we noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie", zegt Lut Vermeire. "We zijn al een kleine dertig jaar een vaste waarde in Eeklo, dus mag de Wereldwinkel niet verdwijnen. We moeten nu dus heel dringend op zoek naar een nieuw pand in het centrum van Eeklo. Maar het moet wel een pand zijn dat voor ons betaalbaar is. We hopen dat er eigenaars zijn met een hart voor eerlijke handel, die ons willen helpen."





Wie een oplossing heeft voor de Wereldwinkel, kan contact opnemen op het nummer 09/377.43.41.





(JSA)