Wereldwinkel Eeklo heropent op 1 februari naast CM in Melkerij Joeri Seymortier

27 januari 2019

11u45 0 Eeklo De Wereldwinkel van Eeklo heropent op vrijdag 1 februari in hun nieuwe pand, in de Melkerij naast de mutualiteit CM.

De Wereldwinkel van Eeklo moest weg uit de Boelare in Eeklo en ging vorig jaar op zoek naar een nieuw geschikt pand. Dat hebben ze nu gevonden op de site van de oude fabriek Stassano. De ruime parking is de grootste troef van de nieuwe locatie. “We zijn uiteindelijk maar een maand echt weg geweest, en zijn blij dat we weer heropenen”, zegt Lut Vermeire. “We hebben in de Melkerij een pand van honderd vierkante meter gehuurd, dus de nieuwe Wereldwinkel wordt groter dan de oude in de Boelare.”

De openingsuren zijn op dinsdag van 14 tot 18 uur, donderdag van 10 tot 12 uur, vrijdag van 14 tot 18 uur, en op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.