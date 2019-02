Wendy Van Wanten-superfan ‘Firmintje’ (76) sterft na aanrijding aan Markt in Eeklo: “Een crème van een man, en een fan van het eerste uur“ Jeffrey Dujardin Joeri Seymortier en Jeroen Desmecht

16 februari 2019

08u47 0 Eeklo Firmin Poelman (76), de grootste fan van zangeres Wendy Van Wanten, is zaterdagnacht om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De man wou de markt oversteken, maar werd gegrepen door een wagen. “Hij volgde mij al toen ik nog Iris was, en Wendy Van Wanten nog niet geboren was’, reageert de zangeres geëmotioneerd. “De laatste tijd kon Firmintje wat moeilijker stappen, maar toch kwam hij nog regelmatig naar mijn optredens.”

Wendy Van Wanten reageerde zaterdagochtend ontroerd op het tragische nieuws. “Firmintje was een crème van een man en een fan van het eerste uur”, zegt Wendy. Hij had altijd bloemen of een geschenkje mee. En hij wou ook altijd op de foto. Na het optreden vertelde hij dan een beetje hoe het met hem ging, en je zag gewoon dat hij daar echt van genoot. Firmin en ik zijn vroeger zelfs nog samen in televisieprogramma’s geweest. Toen ik nog in Sint-Martens-Latem woonde, kwam hij elke zondag boterkoeken in de brievenbus steken. Firmintje heeft mij altijd gevolgd, en was altijd even vriendelijk. Ik heb vorig jaar nog gezongen op zijn 75ste verjaardag. Vreselijk dat die man zo aan zijn einde moet komen”, zegt Wendy nog.

“Hij was een bekend gezicht, geliefd in Eeklo", reageert burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Het is een tragisch incident. Iedereen kende Firmintje.”