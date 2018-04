Wegwijzers parkings worden aangepakt 05 april 2018

Eeklo gaat de wegwijzers naar de verschillende parkings in de stad opfrissen en wat duidelijker maken. Hilde Lampaert (N-VA) is vragende partij om de centrumparkings beter aan te duiden. "Op alle grote invalswegen staan grote borden die de parkings in ons centrum aanduiden", zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). "We gaan die wat oplappen. Het is een goed idee om die eens goed af te wassen. We gaan ook aanduiden welke parkings betalend zijn en welke gratis. Die informatie is wel belangrijk voor bezoekers die onze stad niet goed kennen." (JSA)