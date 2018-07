Wegverzakking door waterlek 07 juli 2018

De Brugsesteenweg in Eeklo kreeg deze week af te rekenen met een wegverzakking.





De oorzaak lag bij een lek in de waterleiding. De watermaatschappij kwam ter plaatse om het lek te dichten, maar de baan is ter hoogte van het kruispunt met de Ringlaan lichtjes ingezakt. In eerste instantie gaf een groene cirkel rond het putje aan dat je er met je voertuig moest oppassen.





Gisterenmorgen werd de stad Eeklo op de hoogte gebracht en plaatsten enkele arbeiders hekken rond de verzakking zodat je je voertuig niet kon beschadigen. Bij de politie waren er voorlopig nog geen aangiftes van schadegevallen binnengekomen.





