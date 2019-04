Weer te voet en met fiets over Balgerhoekebrug Joeri Seymortier

03 april 2019

10u52 0 Eeklo De werken aan het dienstbrugje van de Balgerhoekebrug, op de grens van Eeklo met Adegem, zijn vroeger klaar dan voorzien. Het brugje is weer open voor fietsers en voetgangers.

Maandenlang konden voetgangers en fietsers niet over het kleine dienstbrugje, net naast de brug waar de auto’s over rijden. De Vlaamse Waterweg heeft het brugje hersteld. Normaal zouden de werken midden april pas klaar zijn, maar alles is sneller gegaan dan verwacht. Vanaf nu kan je weer veilig het water over.