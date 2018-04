Weer inbraak (maar geen buit) bij schuttersclub 24 april 2018

De schuttersclub Sint-Sebastiaan in Eeklo is opnieuw het slachtoffer geworden van inbrekers. De politie van Meetjesland-Centrum meldt dat de daders gisterochtend om 9.30 uur inbraken in de lokalen van de club in de Sportstraat. Ze slepen scharnieren van de toegangspoort door om op het terrein te komen en forceerden een raam van een lokaal. De daders zetten een bak bier en drie bogen klaar in de garage. "Vermoedelijk wilden ze die buit later ophalen", denkt de politie. In oktober namen inbrekers nog een boog en vijftien bakken bier mee uit het lokaal van de club. (OSG)