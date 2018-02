Weer crossfiets uit tuinhuis gestolen 17 februari 2018

Dieven hebben gisteren ingebroken in de Liesgrasstraat in Eeklo. Opnieuw sloegen de daders toe in een tuinhuis, waar ze met een crossfiets aan de haal gingen. De omgeving van Eeklo wordt al een tijdje geteisterd door een bende die toeslaat in tuinhuizen en garageboxen. De politie roept op om waakzaam te zijn en verdachte handelingen te melden. (JEW)