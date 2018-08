Water nieuw zwembad iets kouder 29 augustus 2018

Het water in het nieuwe zwembad van Eeklo, het Verbauwenbad, is iets kouder dan het water in het oude zwembad in de Oostveldstraat. Op sociale media duiken hierover de laatste dagen berichten op. "Het zwemwater in het nieuwe Verbauwenbad is exact 27,5 graden, zoals het water van een zwembad ook moet zijn", zegt sportfunctionaris Rik De Boever. "In het oude zwembad was de installatie zo verouderd dat het water vaak warmer was. Soms was dat 28 of 28,5 graden. Op zich lijkt een graad verschil niet veel, maar in zwemwater voel je dat inderdaad wel. De nieuwe temperatuur van 27,5 graden is in ieder geval de ideale zwemtemperatuur. Het doelgroepenbad voor de allerkleinsten en ook het peuterbad zijn een pak warmer. Daar is het water 32 graden." (JSA)