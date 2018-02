Warenhuizen blijven bereikbaar tijdens werken Brugsesteenweg 05 februari 2018

02u25 0 Eeklo Vanaf vandaag, maandag 5 februari, wordt er gewerkt aan het begin van de Brugsesteenweg in Eeklo.

Het gaat om voorbereidende werken door de nutsmaatschappijen, in de buurt van het tankstation en de site van de 'grote Delhaize'. "De grootwarenhuizen in de Brugsesteenweg zijn tijdens de werken altijd vlot bereikbaar via de Raverschootstraat", zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld). "In de Brugsesteenweg is geen doorgaand verkeer mogelijk, maar doordat de werken in verschillende fasen worden uitgevoerd, zijn de warenhuizen ook altijd bereikbaar via de ovonde of langs de Sint-Jansdreef. De werken kaderen in de voorbereiding van de herinrichting van de Leopoldlaan."





Er wordt in de Brugsesteenweg gewerkt van 5 februari tot 9 maart. Vandaag start fase één en dat zijn de werken tussen de ovonde en het tankstation. De Brugsesteenweg en de parking van de Delhaize zijn dan bereikbaar via de Leopoldlaan en de Sint-Jansdreef. Vanaf de tweede fase, kan je het warenhuis altijd bereiken via de ovonde. Fase twee zijn de werken tussen het tankstation en de Sint-Jansdreef. In de derde fase wordt in de Sint-Jansdreef zelf gewerkt. De vierde en laatste fase zijn de werken op het kruispunt van de Brugsesteenweg en de Sint-Jansdreef. (JSA)