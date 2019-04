Wachten aan kaaskraam op de markt? Geniet ondertussen even van poëzie Joeri Seymortier

18 april 2019

11u04 1 Eeklo Aanschuiven op de markt aan het kaaskraam van De Volle Maan? Dat is nu een pak leuker dankzij een brok poëzie.

Uitbaatster Sabrina Martens is leerling van de Kunstacademie Woord en liet donderdag op de wekelijkse markt van Eeklo haar marktwagen vol poëzie zetten. “Het is wonderlijk hoe je met poëzie emoties kan losmaken”, zegt Sabrina Martens. “Vanuit die ervaring in de Kunstacademie in Eeklo is de gedachte ontstaan om twee gedichten, geschreven door onze collega Johan Meesters, te publiceren. Ik sta dagelijks op markten met kaas, en op donderdag sta ik in Eeklo. Om de vele marktbezoekers tijdens het wachten te laten genieten van deze mooie schrijfsels, heeft onze coach Marijke De Winne ze nu op mijn marktwagen geschreven. Zo wordt het wachten toch iets leuker.”