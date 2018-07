Vrouw overleden na val van trap 18 juli 2018

02u37 0

Een 36-jarige vrouw uit Eeklo is dinsdagnamiddag rond 16 uur levensloos aan haar trap teruggevonden. Er werd onmiddelijk een onderzoek opgestart waarbij verscheidene pistes onderzocht werden. Het parket kwam ter plaatse om bevindingen te doen. Uit het onderzoek bleek dat de vrouw niet onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen was. Waarschijnlijk is de vrouw gestruikeld op de trap met een dodelijk val als gevolg. (DJG)