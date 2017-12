Vrouw opgelicht via e-mail 02u38 0

De politie van zone Meetjesland-Centrum meldt dat er opnieuw een slachtoffer gevallen is van de zogenaamde 'phishing mails'. Dat zijn valse e-mails waarin oplichters zich voordoen als een bankinstelling. Het slachtoffer kreeg te lezen dat haar bankkaart zou vervallen, en ze werd gevraagd haar bankkaartgegevens en codes door te spelen. Met die informatie konden de oplichters geld overschrijven naar hun eigen rekeningen. De politie onderzoekt de cybercriminaliteit en raadt aan om nooit bankkaartgegevens of codes via mail door te sturen. "Bij twijfel bel je steeds naar de bank in kwestie", klinkt bij de politie. (OSG)