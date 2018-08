Vrouw (79) overlijdt achter stuur 13 augustus 2018

Een 79-jarige vrouw is zondagochtend rond 7.45 uur onwel geworden achter het stuur en overleden langs de Tieltsesteenweg in Eeklo.





Getuigen zagen hoe de wagen van de vrouw ineens om onduidelijke oorzaak uitweek en een veld in reed. De auto kwam vijftien meter verder tot stilstand in het veld. Omstanders verwittigden de hulpdiensten waarna onder andere de brandweer ter plaatse kwam om de vrouw uit de wagen te bevrijden. Alle hulp kwam te laat, de vrouw was al overleden. Vermoedelijk kreeg ze een hartaanval tijdens het sturen. Er werd geen deskundige ter plaatse gestuurd, omdat het gaat om een natuurlijk overlijden. Er was geen andere auto betrokken bij het incident. (WSG)