Vrijwilligers halen tientallen zakken zwerfvuil op 04 mei 2018

Eeklo heeft een oproep gelanceerd om vrijwilligers te vinden om zwerfvuil in te zamelen, en daar zijn een veertigtal vrijwilligers op afgekomen. Samen werden tientallen afvalzakken gevuld. "De cijfers spreken boekdelen", zegt schepen Christophe De Waele die mee ging opruimen. "Vorig jaar zijn er in onze stad maar liefst 643 sluikstorten opgeruimd. Daarvan werd zes keer de politie verwittigd. Drie sluikstorten werden vervolgd, voor 275 euro aan boetes. Slechts 275 euro dus. Het is tijd voor actie", meent de schepen.





