Vrienden overleden Willem Stul (16) wandelen naar Puyenbroeck Joeri Seymortier

20 december 2018

14u17 3 Eeklo De vrienden van de overleden Willem Stul uit Eeklo wandelen vandaag, donderdag 20 december, van Eeklo naar Puyenbroeck voor het goede doel.

In augustus stond de wereld in Eeklo stil toen Willem Stul (16) om het leven kwam in een vliegtuigcrash in Frankrijk. Tijdens een zomervliegkamp liep er iets mis, en stortte het ULM-vliegtuig van Willem en zijn instructeur Olivier Vermeersch neer. In De Warmste Week willen zijn vrienden van het college Ten Doorn en van de voetbal van Lembeke iets doen, en organiseren ze de actie ‘Onze veters vatten vlam’.

In weer en wind werd donderdag om 8.45 uur vertrokken op de hoek van de Vrombautstraat met de Rietstraat in Eeklo. Een wandeling van 28 kilometer naar het domein Puyenbroek. “We hebben geld ingezameld voor het CAW Oost-Vlaanderen, meer bepaald de dienst Slachtofferhulp”, zeggen de vrienden van Willem. “Wij kozen dat doel na het overlijden van onze goed vriend. Na zijn plotse dood kreeg de familie fantastische hulp van het CAW. Professionele mensen helpen dan om het trauma te kunnen verwerken. En dat verdient zeker onze steun.”