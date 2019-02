Vrachtwagen kantelt op E34 in Eeklo: rijbaan richting Antwerpen versperd Jeroen Desmecht

20 februari 2019

09u56 4 Eeklo Een vrachtwagen is woensdagochtend in de schaar gegaan op de E34 in Eeklo. De chauffeur werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De rijbaan richting Antwerpen is door het ongeval helemaal versperd.

De feiten vonden rond 7.00 uur ‘s ochtends plaats op de E34/N49, ter hoogte van de verbrandingsoven. Volgens getuigen week de chauffeur van de Roemeense vrachtwagen plots af, waarna hij de vangrail raakte. Hierdoor ging de vrachtwagen in de schaar en belandde het voertuig op zijn zij.

Over de exacte oorzaak van het incident is momenteel nog geen duidelijkheid. Mogelijk viel de chauffeur in slaap of werd hij onwel. Beide rijstroken richting Antwerpen zijn momenteel versperd. Er is een omleiding voorzien in Maldegem via de N44, de E40 en de N9. Het is deze ochtend al het derde incident op de E34/N49 waar een vrachtwagen bij betrokken is.