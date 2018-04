Voorstelling 'En toch' komt uit koker van deze 25 tieners 05 april 2018

De Bende 4.0 zit in de eindsprint om tegen het einde van de paasvakantie een eigen jeugdvoorstelling te brengen in De Herbakker.





25 jongeren tussen 10 en 16 jaar werden geselecteerd om een toneelvoorstelling in elkaar te boksen, met steun van Geert Faes en Wim De Winne. "De Bende bewijst dat tieners van verschillende leeftijden en achtergronden een mooie theatergroep kunnen vormen", zegt Geert Faes. "Eén van de troeven van De Bende is dat jongeren een half jaar lang kunnen en mogen werken aan iets dat helemaal van hen is." De voorstelling 'En toch' wordt gespeeld op zaterdag 14 april om 19.30 uur en zondag 15 april om 15 uur. Op 16 april is er een schoolvoorstelling. Kaarten: www.ccdeherbakker.be. (JSA)