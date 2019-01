Voorstel voor gecontroleerd vuurwerk wordt besproken in gemeenteraad Eeklo Jeffrey Dujardin

04 januari 2019

De schepen van Lokale Economie in Eeklo, Christophe De Waele (Open Vld), wil zien of het vuurwerk volgend jaar meer gecontroleerd kan verlopen. Hij schreef een reactie na het artikel van de hond Lexy in onze krant, die stierf door het vuurwerk.

“De voorbije jaren was het vuurwerk op oudejaar niet gereglementeerd”, zegt hij. “Alhoewel ik zelf nooit vuurwerk afgestoken heb, ben ik een mega-vuurwerk-fan en ga dan ook dikwijls vuurwerk kijken. Maar als ik zie welke kalibers tegenwoordig door particulieren afgeschoten worden hou ik mijn hart vast. Voor de stad is het bijna onmogelijk om nog een vuurwerk te organiseren omdat we aan teveel veiligheidsregels moeten voldoen en omdat het ook enorm duur is. Wordt het niet tijd dat we afspraken maken rond het vuurwerk op oudejaar?” Christophe stelt voor dat de bewoners op één centrale plek samen te komen en zo een veiligere overgang kunnen beleven. “We zullen die voorstel volgende week bespreken met het nieuw schepencollege”, zegt De Waele.