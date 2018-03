Voorstel parkeervrije Markt blijft uit 15 maart 2018

Het blijft in Eeklo opnieuw wachten op een unaniem gedragen voorstel om de Markt deze zomer voor een bepaalde periode parkeervrij te maken.





Vorig jaar was er heel wat kritiek op het proefproject. De stad wou dit jaar dan ook alles beter voorbereiden. De beslissing zou vroeg vallen, zodat ook alle verenigingen de tijd kregen om de nodige activiteiten te organiseren. Op de gemeenteraad van februari werd met geen woord gerept, en ook op de gemeenteraad van komende maandag 19 maart staat het punt niet op de officiële agenda.





"Wij willen de chaos en het politieke spel van vorig jaar vermijden door een compromis na te streven dat door iedereen gedragen wordt", zegt Hilde Lampaert (N-VA). "Zowel door de politieke partijen als door de horeca en middenstand. Er moet dringend een open debat komen. Niemand is gebaat met patstellingen en protest." (JSA)